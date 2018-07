Rogério Flausino terá que pagar R$ 50 mil a dupla sertaneja por ofensa

Da redação

O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, foi condenado a pagar R$ 50 mil por danos morais à dupla sertaneja Nycolas e Fabyane. A medida se deu na última sexta-feira (20), na 1ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, pelo juiz Eron Simas, dois anos depois do cantor xingar os músicos durante uma apresentação na 57ª Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Fluminense. De acordo com a decisão judicial, Nycolas e Fabyane começaram o show em um camarote após a apresentação do Jota Quest, que retornou ao palco para um bis e os xingou.

Polêmica



Biel diz que é vítima de violência da ex-mulher, que retruca

O cantor Biel usou seu Instagram para se pronunciar a respeito da confusão envolvendo ele, sua ex-esposa, a modelo brasileira Duda Castro, e sua irmã, Giovanna Marins. Em abril de 2018, o casal protagonizou uma violenta discussão no apartamento que dividiam, nos EUA, que acabou virando caso de polícia: Duda Castro foi presa pela polícia americana, Biel foi parar no hospital com um corte na testa e a irmã do cantor, agredida por Duda, ficou com um olho roxo. “Eduarda jogou água em mim, deu tapa na minha cara, e em seguida jogou um copo de vidro me deixando no hospital por 10 horas para tomar 13 pontos, e uma cicatriz que vai ficar pro resto da vida na minha testa. Eu fui vítima da violência dela”, contou Biel, que tem um longo histórico de envolvimento em polêmicas – por exemplo, assediou uma repórter do portal iG. Ao saber que o ex-marido havia se pronunciado, Duda Castro respondeu. “Se ‘pronunciando’ novamente? Não conseguiu se ‘provar’ com um vídeo editado de 20 minutos? E as 3 meninas que se pronunciaram também são mentira? São loucas? E os envolvimentos com outros homens... Mentira da mídia também? Quem não deve não teme.”

Segundo o TMZ



Demi Lovato está internada após sofrer overdose de heroína

A cantora Demi Lovato, 25 anos, foi internada após sofrer uma overdose de heróina. As informações são do site TMZ. De acordo com as informações, Demi saiu de sua casa em Hollywood Hills rumo ao hospital na noite de terça-feira (24). Demi Lovato havia afirmado que estava há mais de seis anos longe das drogas e do álcool. No final do mês passado, Demi lançou uma música sobre a tentativa de permanecer sóbria. Ela se emocionou ao cantar ‘Sober’ (“Sóbria”, em tradução livre) durante o Rock in Rio Lisboa. Na música, Demi versa sobre a batalha para tentar permanecer sóbria, desde 2012. A letra fala sobre os problemas que tem com o álcool e drogas. Ela também falou que passou por dificuldades em sua vida como automutilação, anorexia, bulimia, transtorno bipolar e bullying. Há duas semanas, contudo, ela foi vista bebendo em uma boate.

Susto

Avião de Michel Teló faz pouso de emergência e assusta cantor

O cantor Michel Teló tomou um susto quando voltava para o Rio de Janeiro na segunda-feira, 23, após fazer um show na cidade de Carinhanha, na Bahia, um dia antes. No Instagram, Teló contou que o seu voo teve de fazer um pouso forçado para evitar a colisão com uma outra aeronave que estava irregularmente no corredor de aterrissagem. “Confesso que eu só senti a hora que o piloto desceu a aeronave com tudo para tirar dos caras que estavam sobrevoando, irresponsavelmente, em um local em que eles não podiam”, continuou. “Estou com o coração ainda acelerado e o corpo está um pouco anestesiado do susto, mas graças a Deus está tudo bem”, falou.

Níver do dia

