Rojas empolga o São Paulo, mas já pode 'causar' problema em clássico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo comemorou muito a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo na última quarta-feira (18), até por ter se tornado vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas a alegria passa também pelo rendimento do estreante Joao Rojas.

O equatoriano não sentiu a pressão do Maracanã ou a falta de entrosamento com os companheiros e saiu de campo com a assistência do gol da vitória. Por outro lado, sentiu a coxa direita e também pode ser um problema já na próxima rodada.

"Foi uma boa estreia de Rojas. Não é fácil colocar a camisa do São paulo, no Maracanã lotado e jogar bem como ele jogou. Nos dá esperança, porque é só o começo. Ele, seguramente, pode nos dar coisas boas", projetou o técnico Diego Aguirre, que agora torce para que Rojas não tenha sofrido nenhuma lesão séria e que consiga se recuperar a tempo do clássico de sábado, às 21h, contra o Corinthians.

A preocupação é ainda maior porque Everton, o outro ponta titular, já está fora do Majestoso no Morumbi, válido pela 14ª rodada do Brasileirão. O camisa 22, que aproveitou a assistência de Rojas para marcar sobre o Fla, levou o terceiro cartão amarelo por lance infantil e até admitiu que "deu mole". Assim, as opções de Aguirre para armar o ataque ficam reduzidas.

"Rojas é muito rápido, tem qualidade apurada e participou de grandes jogadas, como a do gol. Temos que aproveitar que ele é bom no um contra um. Isso ajuda muito. Mas nosso grupo é feito por bons jogadores e quem entrar sabe da importância do clássico e da responsabilidade que terá. A gente confia em que vai entrar", analisou o atacante Diego Souza.

Se Rojas se juntar a Everton como desfalque contra o Corinthians, Aguirre pode precisar até mudar a formação tática do São Paulo. Se quiser apostar no esquema que tem sido usado, com dois pontas rápidos, as opções são os jovens Paulinho Boia e Caique ou então Morato, que fez apenas uma partida em mais de um ano devido a problemas físicos.

Já se pensar em mudar o jeito de jogar, Lucas Fernandes pode atuar aberto, como fazia com Dorival Júnior. Os atacantes Gonzalo Carneiro, que ainda não estreou, e Santiago Tréllez, outro que já foi escalado pelas pontas, são mais alternativas. O volante Araruna também chegou a cumprir a função pela direita, só que foi expulso no fim do jogo contra o Flamengo.

No gol, Sidão foi mais um a receber o terceiro amarelo e deve dar lugar a Jean, com o garoto Lucas Perri indo ao banco. No meio de campo, Jucilei sentiu fisgada no adutor e também precisa esperar exames e os trabalhos de fisioterapia para saber se pega o Corinthians. Se não se recuperar, deve ser trocado por Liziero, com Hudson passando a ficar mais recuado.