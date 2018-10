Rojas tem ruptura de tendão detectada e passará por cirurgia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tem mais uma baixa para as próximas partidas da equipe pelo Campeonato Brasileiro. Rojas passou por exames após o time bater o Vitória por 1 a 0, nesta sexta (26), e foi detectada a ruptura do tendão patelar do joelho direito do jogador. O meia precisará passar por cirurgia.

O clube informou através de nota oficial que Rojas já iniciou o tratamento neste final de semana no REFFIS para melhorar a condição do jogador para a cirurgia. "Rojas realizará o procedimento na próxima quinta-feira (1º de novembro). Até lá, o atleta seguirá as recomendações do departamento médico e trabalhará no REFFIS em período integral (manhã e tarde)", explica a nota.

A nota do São Paulo não fala em previsão de retorno do meia aos gramados.

Rojas, titular do time de Diego Aguirre, sofreu lesão no jogo contra o Vitória e precisou ser substituído aos 18 minutos do segundo tempo.

Everton Felipe também se lesionou na partida. Ele tem um estiramento.