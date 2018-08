Rollemberg vira alvo de candidatos em debate no DF

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), que tenta a reeleição, é o alvo principal dos candidatos que participam do debate da TV Bandeirantes.

Rollemberg foi confrontado sobre problemas na saúde e na segurança pública, além do não cumprimento de uma promessa de expansão do metrô à Asa Norte, região do Plano Piloto de Brasília.

"A gente [candidatos] fala a mesma linguagem. Só quem não vê isso é o governador", disse Alberto Fraga (DEM) em uma das perguntas.

Rollemberg se defendeu das acusações e fez um balanço das ações de seu governo.

No debate, os candidatos do PT, Júlio Miragaya, e do PSOL, Fátima Sousa, usaram uma das perguntas para defender a liberdade e a presença nas eleições presidenciais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.