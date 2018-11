Romário contrata marqueteiro para campanha 'ser mais Romário'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Romário (Podemos), candidato ao governo do Rio de Janeiro, contratou há duas semanas o marqueteiro Lula Vieira para profissionalizar a sua campanha.

A medida, tomada de última hora, ocorreu no momento em que o ex-jogador passou a ter a vaga no segundo turno ameaçada pelo ex-governador Anthony Garotinho (PRP), que teve a candidatura indeferida nesta quinta-feira (27). Há ainda a preocupação com a campanha do segundo turno, em que o ex-jogador terá cinco minutos na TV caso chegue lá.

Vieira chegou com a missão de uniformizar o discurso de Romário, incluindo sua experiência de vida como uma espécie de avalista de suas propostas."Vim para fazer a coisa mais boba do mundo. O Romário tem que ser mais Romário", disse o marqueteiro, que nos últimos anos atuou nas campanhas de Marcelo Crivella (PRB) e Fernando Gabeira (PV).

A estratégia ficou exposta no debate da TV Record, na sexta-feira (28), quando o ex-jogador retomou sua faceta frasista do período de atleta.

No confronto direto com Eduardo Paes (DEM), retrucou desta forma a fala do ex-prefeito ao se apresentar como gestor.

"Duduzinho, você vai querer dar uma de grande gestor? Tá de sacanagem. Você fez uma ciclovia de areia movediça, BRT que não sabe para onde vai. Olha a Avenida Brasil... Não é você quem vai me dar aula de administração, me desculpa do coração", disse ele.

Classificou ainda Wilson Witzel de "ex-juiz frouxo", por ter saído do Espírito Santo para o Rio de Janeiro em razão de ameaças do crime organizado.

Desde a entrada de Vieira, filmetes com o passado do ex-jogador na favela do Jacarezinho foram incluídos no programa de TV. A intenção da equipe do senador é mostrar que o candidato conhece os problemas dos mais pobres "na prática".

Até duas semanas atrás, a campanha tinha apenas uma produtora para filmar e editar vídeos, seguindo orientação da equipe que trabalhou com o ex-jogador no Senado.

O ex-secretário de Eduardo Paes (DEM), Rodrigo Bethlem, foi contratado para definir a estratégia da campanha. A chegada de Vieira visa deixar mais profissionais os vídeos da candidatura."O pessoal exagera um pouco o papel do marqueteiro. O candidato é o produto que fala. Não adianta tentar mostrar uma coisa e ele ser outra. O melhor é deixar ele aparecer do seu jeito", disse o publicitário.

O ex-jogador aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, com 14% da preferência do eleitorado. Ele está tecnicamente empatado com Garotinho, que tinha 15%, cuja candidatura foi inviabilizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e terá seus votos anulados, embora permaneça na urna eletrônica. Paes liderava com 25%.

Romário tem reproduzido argumentos usados pelo presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) em sua campanha. Ele assume desconhecimento em áreas centrais da administração pública, mas se apresenta como o único capaz de ter liberdade para nomear seus secretários.

Ele já apontou como futuro secretário de Fazenda, caso eleito, o economista Guilherme Mercês, que trabalhou na Firjan (Federação Industrial do Rio de Janeiro).

Apesar de se mostrar independente, Romário indicou secretários nas gestões Eduardo Paes e Marcelo Crivella, na Prefeitura do Rio. A essa crítica, tem dito que fez alianças com promessas que não foram cumpridas.

"Por não terem feito nada do que se comprometeram comigo, eu cheguei à conclusão de que eu vou fazer", costuma dizer Romário.