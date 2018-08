Romário terá como vice ex-PM de Maricá

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Romário (Podemos) fechou nesta sexta-feira (3) uma aliança com o PR para a disputa pelo governo do Rio de Janeiro.

A aliança coloca como candidato a vice-governador o deputado federal Marcelo Delaroli (PR-RJ), ex-policial militar que tem como base eleitoral Maricá.

A cidade tem apenas 100 mil eleitores, pequena fração dos 12,9 milhões do estado. Mas tem ligação direta com uma das principais gafes políticas do ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM), um dos principais adversários na disputa.

Paes classificou o município como "uma merda de lugar" em conversa telefônica com o ex-presidente Lula, gravada com autorização judicial.

Delaroli chegou a ser cotado a vice do próprio Paes. Mas uma carta em que o deputado atacava o ex-prefeito pelo episódio reduziu as chances de sua escolha.

O ex-PM também foi lançado pré-candidato ao governo estadual. Tentou viabilizar o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), sem sucesso.

Romário conseguiu com o acordo ampliar seu tempo de TV. Antes ele já tinha fechado o apoio da Rede, que indicou o deputado Miro Teixeira como candidato ao Senado.

Esta foi uma rara derrota de Paes na articulação de sua coligação. Ele vem agregando apoio dos principais partidos, tendo conseguido retirar a pré-candidatura de Rubem César Fernandes (PPS), que se tornou uma das opções para a vice.