Romeira passa com a bicicleta em buraco, bate a cabeça e morre

Redação Bem Paraná com G1

Uma mulher de 45 anos morreu em um acidente de bicicleta na noite de ontem (11 de outubro) num trecho da PR-495, entre Missal e Medianeira, na região oeste do Paraná. A vítima, que era romeira, teria caído após passar por um buraco no asfalto e acabou batendo a cabeça. Teve traumatismo craniano e morreu no local, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Meire Cristina Previatelli morava em Matelândia e acompanhava de bicicleta um grupo de romeiros a caminho do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Itaipulândia, para participar das comemorações do Dia da Padroeira.

O filho do casal relatou ao G1 que o pai acompanhava a mãe na viagem e estava um pouco à frente dela quando ouviu-a dizendo 'peguei um buraco'. Ao olhar para trás, já viu a mulher batendo a face. De tão forte que foi a pancada, ela teve morte imediata.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Foz do Iguaçu. Já o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) afirmou que o trecho onde ocorreu o acidente está passando por reformas, mas que o período de chuvas acabou atrasando os trabalhos de recuperação da estrada.