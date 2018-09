Romero é convocado e pode perder eventual decisão da Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Juan Carlos Osorio fez nesta terça-feira a sua primeira convocação no comando do Paraguai, com apenas atletas estrangeiros. Na lista, o treinador deu bastante atenção ao futebol brasileiro. O atacante Ángel Romero, do Corinthians, pode até perder a final da Copa do Brasil para passar por um período de treinamento com o colombiano, caso o time alvinegro se classifique na disputa contra o Flamengo.

O Paraguai não tem amistosos nesta próxima janela da Fifa e vai trabalhar entre 8 e 16 de outubro. A Copa do Brasil será decidida em 10 e 17 do próximo mês, o que poderia tirar Romero pelo menos do primeiro duelo da decisão e do clássico do dia 13 contra o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Romero, o corintiano Sergio Diaz, que ainda nem sequer estreou com a camisa do clube de Parque São Jorge, foi chamado por Osorio para este período de trabalho e também poderia perder a decisão do mata-mata. O treinador ainda vai completar a lista com atletas que atuam no próprio futebol paraguaio.

Quem também está na lista e deve perder o clássico do dia 13 é o atacante Derlis González, do Santos. O time da Baixada ainda pode ter o desfalque do uruguaio Carlos Sánchez, pré-convocado por Óscar Tabárez.

Completam a lista de atletas 'brasileiros' na seleção paraguaio o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, e o meio-campista Robert Piris Da Motta, do Flamengo.

Na briga direta pelo título nacional, o palmeirense deve desfalcar o time em duelo decisivo contra o Grêmio, em 14 de outubro. Também como um postulante ao troféu do Brasileirão, Piris da Motta, fora da lista dos inscritos do Flamengo na Copa do Brasil, pode assistir de longe ao clássico Fla-Flu, no dia 13.