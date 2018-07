Romero faz três, e Corinthians acha centroavante novamente

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romero, 1,77m, não tem porte de centroavante. Rodriguinho, com a mesma altura, também não tinha e resolvia. Sem um camisa 9 que consiga se firmar desde a saída de Jô, em dezembro de 2017, o Corinthians repete uma solução que já deu certo para o seu ataque.

Foi assim neste domingo, quando o time venceu de virada o Vasco da Gama, por 4 a 1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Romero fez três gols na vitória, chegou aos 37 na equipe e se apresentou como solução para a falta de um centroavante na equipe de Osmar Loss.

"Já joguei muito nessa posição no Cerro Porteño [centroavante]. Aqui não tive tanta oportunidade", afirmou.

Com os 37 gols no Corinthians, Romero superou Ronaldo na lista de artilheiros do clube. A média do paraguaio, porém, é menor do que a do ex-jogador da seleção brasileira.

Em quatro anos na equipe, atuou em 196 partidas -0,18 gol por jogo. Ronaldo jogou 69 vezes e fez 35, com média de 1 gol a cada dois jogos.

A atuação contra o Vasco pela 16º rodada do Brasileiro mostra a importância do jogador de 26 anos, revelado pelo Cerro Porteño (PAR).

Desde a saída do centroavante Jô para Nagoya Grampus, do Japão, a falta de um homem de referência no ataque da equipe é tema recorrente.

No início do ano, o ex-técnico Fábio Carille conseguiu fazer Rodriguinho atuar como falso nove e suprir essa ausência. Ele anotou nove gols em 33 jogos, mas transferiu-se para o Pyramids FC, do Egito e deixou preocupação para Loss.

O clube ainda contratou os atacantes Roger e Jonathas para a função, mas ambos estão machucados. O primeiro deles ainda não convenceu.

A solução para o problema mais uma vez estava dentro do próprio elenco. Na quarta (25), Romero marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em Itaquera. Ele soma 26 gols no estádio. Ninguém fez mais gols na casa corintiana, inaugurada em 2014.

Neste domingo, Romero teve a companhia de Pedrinho, 20, no ataque. O jovem participou de dois gols, com uma assistência. O meia Jadson também deixou o dele, numa penalidade convertida aos 33 min do segundo tempo.

O gol do Vasco, que saiu na frente, foi assinalado de pênalti por Yago Pikachu, aos 45 min do primeiro tempo.

Romero sempre foi visto como um jogador muito voluntarioso, mas de pouca técnica. Brincadeiras como "o Corinthians trouxe o irmão errado", em referência a Óscar Romero, irmão gêmeo do atacante, eram recorrentes.

"Faz quatro anos que estou aqui no Brasil, e às vezes que vocês [jornalistas] me criticam dentro do campo, está tudo bem, perfeito. Aceito, as críticas me agradam, para melhorar, obviamente. Mas quando vocês falam de minha nacionalidade, do meu país, onde nasci, não vou permitir", afirmou o atacante.

O desabafo do paraguaio foi em março, após polêmica por ter chamado o Santos de "time pequeno". Ele reclamara do que via como uma perseguição da imprensa brasileira aos jogadores estrangeiros.

Nos últimos jogos, com a 11 nas costas, o paraguaio mostra desempenho de um verdadeiro 9 ao anotar seis gols na competição. Ele tem três a menos que Roger Guedes, ex-Atlético-MG, e Pedro, do Fluminense, artilheiros do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians volta a campo na quarta (1º), às 21h45, contra a Chapecoense, em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

NÚMEROS DE ROMERO

- 37 gols fez Romero em 196 jogos pelo Corinthians

- 26 deles na Arena em Itaquera