Rômulo Neto e Pâmela Tomé são flagrados aos beijos no Leblon

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rômulo Arantes Neto, 31, e Pâmela Tomé, 25, foram flagrados aos beijos no último sábado (1º) em um restaurante no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. O casal assumiu o relacionamento em outubro deste ano, após meses de especulação sobre uma possível relação entre eles.

Nas imagens, o casal aparece abraçado, encostado em um carro, trocando beijos e carícias. Em outra foto, eles aparecem andando de mãos dadas.

Neto, que está no ar em "Espelho da Vida", namora a personagem de Kéfera Buchmann na ficção. Já Pâmela aproveita as férias de sua última novela, "Orgulho e Paixão", após participar do Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão.

O casal teria começado a se aproximar em julho deste ano, após o aniversário de Marina Ruy Barbosa, festança em que ambos marcaram presença. Rômulo estava solteiro desde o fim do namoro com Cleo Pires, em 2016.