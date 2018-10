Ronaldinho faz 1º evento pelo Barcelona após apoio a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho está na China para seu primeiro evento oficial como embaixador do Barcelona desde a polêmica sobre seu apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O ex-jogador chegou a perder espaço no clube espanhol por causa do posicionamento político.

Nesta sexta-feira, Ronaldinho chegou à cidade de Nanjing para um evento promocional com o objetivo de expandir a marca do Barcelona na Ásia. Em suas redes sociais, o ex-jogador postou fotos com os fãs vestidos com a camisa do clube espanhol e da seleção brasileira.

O evento acontece quase três semanas após a polêmica. Um dia antes do primeiro turno das eleições, Ronaldinho postou uma foto em seu Instagram com a camisa da seleção brasileira e o número 17 nas costas, o mesmo usado nas urnas por Jair Bolsonaro.

A atitude não foi bem vista no Barcelona por causa das declarações polêmicas que acompanham o presidenciável. A primeira atitude do clube espanhol foi suspender publicações envolvendo Ronaldinho.

O porta-voz do Barcelona, Josep Vives, disse na época que o clube respeita a "liberdade de expressão de todo mundo". No entanto, reconheceu que "os valores de Bolsonaro não correspondem aos do clube". Por isso, o Barça não rompeu relações com o ex-jogador, mas "promete observar atentamente a evolução do caso para tomar decisões que considere convenientes".