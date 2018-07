Ronaldinho Gaúcho toca tambor e é ovacionados na cerimônia de encerramento da Copa

Folhapress

MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Rússia, realizada 30 minutos antes de a bola começar a rolar no estádio Lujniki para França e Croácia, teve como maiores destaques o ator Will Smith e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

O americano cantou ao lado de Nicky Jam e Era Istrefi a canção tema do Mundial da Rússia, "Live it Up". Quando pisou no gramado foi ovacionado pelo público.

Só não conseguiu arrancar mais gritos e aplausos do que Ronaldinho. Um dos integrantes do programa "Legends" da Fifa, seu papel na cerimônia foi tocar um tambor.

Isso aconteceu em momento em que a soprano russa Aida Gariffulina cantava a canção "Kalinka". A música composta em 1860 é uma das mais populares do folclore russo e sempre foi tocada antes de cada partida da seleção local.

Com apenas 15 minutos de duração, a cerimônia pouco teve de Rússia, a não ser a canção "Kalinka" e bolas com imagens das 11 cidades-sede.

Antes de a bola começar a rolar, o ex-jogador alemão Philipp Lahm e a modelo russa Natalia Vodianova levaram ao campo a taça da Copa do Mundo.