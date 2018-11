Ronaldo Caiado (DEM) é eleito governador de Goiás com 59,7% dos votos

Folhapress

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O senador Ronaldo Caiado (DEM), 69, foi eleito neste domingo (7) governador de Goiás, com 59,7% dos votos.

O atual governador, José Eliton (PSDB), que era candidato à reeleição, teve 13,73%, e o deputado federal Daniel Vilela (MDB), 16,14%.

O democrata protagonizou, em setembro, uma polêmica no debate realizado pelo jornal O Popular e pela CBN Goiânia. "Beijava minha mão", disse ele sobre José Eliton, afirmando que o governador vivia lhe agradecendo por ajudá-lo a ascender na vida pública.

Em seguida, no mesmo debate, o senador foi chamado de "coronel" e "atrasado" por Eliton e Vilela --de 1912 a 1930 o estado foi governado pela família Caiado.

Numa tentativa de driblar a ligação de seu nome à imagem da política velha, Caiado assumiu um tom ponderado na campanha para apresentar suas propostas, mas sempre endureceu as críticas ao se referir a Marconi Perillo (PSDB), que governou o estado por quatro mandatos. José Eliton assumiu o governo após o seu colega de partido renunciar ao cargo em abril para disputar vaga no Senado.

Caiado, que é médico especialista em ortopedia e produtor rural, projetou seu nome no estado aumentando as críticas à gestão tucana, principalmente nas áreas de saúde, educação e segurança. Como alternativa, apresentou propostas para os setores, mas sempre sem citar prazo para executá-las, caso fosse eleito.

"Na saúde, meu compromisso é zerar a fila de 55 mil cirurgias eletivas", disse, em um dos vídeos no seu site. Ele também prometeu regionalizar o atendimento de saúde em Goiás, com médicos e especialistas no interior do estado. Outra promessa dele é a construção de 17 policlínicas, uma em cada região, e de um hospital do câncer e outro do coração.

Além disso, ele prometeu valorizar os salários de policiais. "A PM de Goiás tem o pior salário do país." O último concurso para soldado teve salário inicial de R$ 1.500, com exigência de nível superior em qualquer área. Caiado prometeu, ainda, construir três novos presídios, valorizar os professores e implantar educação de tempo integral em ao menos 50% da rede pública estadual.

TRAJETÓRIA

Nascido em Anápolis, a 55 km de Goiânia, o democrata foi candidato à Presidência em 1989 pelo antigo PSD, mas não chegou ao segundo turno do pleito que elegeu Fernando Collor de Mello. No ano seguinte, foi eleito para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados, onde atuou de 1991 a 1995 e de 1999 a 2014.

No Legislativo, Caiado votou contra a PEC do Trabalho Escravo, aprovada, em maio de 2012, em segundo turno de votação. Dois anos depois, ele foi eleito senador por Goiás e passou a defender a redução da maioridade penal e o endurecimento das penas, assim como mais recursos para os representantes do agronegócio, em nome dos ruralistas. Ele tem sete fazendas no estado.

Em 2015, a Folha de S.Paulo revelou que Caiado designou uma servidora nomeada por ele no Senado para trabalhar em seu escritório particular, destinado a cuidar de suas fazendas.

Pelas regras da Casa, assessores de senadores nos estados devem trabalhar em escritórios políticos previamente indicados pelos congressistas.

Nestas eleições, Caiado declarou à Justiça Eleitoral o maior patrimônio entre os candidatos ao governo de Goiás, com bens no valor total de R$ 8,1 milhões. Nas eleições de 2014, os bens declarados somaram R$ 7,2 milhões.