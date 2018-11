Ronaldo Caiado evita comemorar vitória antecipada em Goiás

Folhapress

NOVA CRIXÁS, GO (FOLHAPRESS) - O candidato do DEM ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), votou às 8h40 deste domingo (7), na cidade de Nova Crixás, a 380 km de Goiânia. Ele diz que esta eleição vai pôr fim ao ciclo de gestão tucana no Estado, que ocupou o governo por quatro mandatos desde 1999.

Caiado estava acompanhado de seu vice, Lincoln Tejota (PROS), e do candidato do DEM ao Senado no estado, Wilder Morais. A última pesquisa Ibope, divulgada neste sábado (6), indicou vitória de Caiado no primeiro turno, com 56% dos votos válidos.

No entanto, após a votação, o candidato evitou comemorar vitória antecipadamente. "A minha vida, a minha experiência, me manda aguardar o resultado das urnas. É assim que vou proceder", disse Caiado, em entrevista a jornalistas.

"Estou preparado para qualquer situação. Para o que vier, estaremos preparado para enfrentá-lo, seja no segundo turno, com respeito ao candidato que vier também, seja encerrando o primeiro turno", afirmou o candidato.

O democrata disse que, se eleito, vai investir também no interior do Estado, e não somente na capital. Segundo ele, é preciso "combater as desigualdades regionais." "Precisamos voltar os olhos para o interior", disse.