Rooney se despede da seleção inglesa em amistoso contra os EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A FA (Federação Inglesa) confirmou neste domingo (4) que o jogador Wayne Rooney vai fazer o seu último jogo com a camisa da seleção da Inglaterra em um amistoso contra os EUA, no dia 15 de novembro, no estádio Wembley.

Rooney, 33, se aposentou da seleção da Inglaterra desde agosto do ano passado. Sua última atuação pela equipe aconteceu em 2016, contra a Escócia.

Em sua passagem pela seleção, foi o maior artilheiro com 53 gols em 119 jogos. Em número de convocações, só perdeu para o goleiro Peter Shilton, com 125.

O jogo também vai servir com fundo social, que vai ser revertido para a instituição de caridade do jogador -a Wayne Rooney Foundation Internacional. A fundação ajuda crianças vítimas de abuso, doenças graves ou em condições de pobreza.