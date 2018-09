Roqueiro Perí Carpigiani estreia musical 'O Espírito do Tempo'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico, ex-integrante da banda 9 Mil Anjos, faz seu primeiro solo de teatro, que estreia nesta quarta-feira (12) no Espaço Cia. da Revista (al. Nothmann, 1.135), em São Paulo.

Inspirado em "Zeitgeist", documentário de Peter Joseph, o espetáculo questiona o efeito do tempo na sociedade, mesclando linguagens do teatro musical e do teatro essencial de Denise Stoklos.

As sessões acontecem às quartas, às 21h, até 24/10, com ingressos a R$ 15.