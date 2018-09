Rosa diz que crítica à urna eletrônica é 'desconectada com a realidade'

Folhapress

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) ter colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Rosa Weber, saiu em defesa do aparelho.

Ele afirmou nesta terça-feira (18) que os equipamentos são "absolutamente confiáveis".

No domingo (16), Bolsonaro levantou a possibilidade de fraude nas urnas. O candidato, que está internado em São Paulo depois de ter sido esfaqueado em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), defende o voto impresso.

"Temos 22 anos de utilização de urnas eletrônicas, não há nenhum caso de fraude comprovada. As pessoas são livres para expressar a sua opinião, mas quando essa opinião é desconectada com a realidade, nós temos que buscar os dados da realidade", disse Rosa Weber.

A ministra afirmou que a votação por meio das urnas eletrônicas é auditável. Ela lembrou ainda que o instrumento foi utilizado em 2014, quando o PSDB questionou o resultado das eleições que deram vitória a Dilma Rousseff (PT), e se constatou que não houve fraude.

"Para mim, presidente do TSE, as urnas são absolutamente confiáveis", afirmou.

A defesa feita por Rosa da urna eletrônica ecoa as declarações dadas na última segunda-feira (17) pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, para quem as pessoas que duvidam da confiabilidade do aparelho "acredita em saci-pererê."

Numa crítica direta a Bolsonaro, Toffoli afirmou que o hoje candidato a presidente "sempre foi eleito pela urna eletrônica" --embora suas primeiras eleições para deputado federal, nos anos 1990, tenham se dado por meio de cédula impressa.

Desde que anunciou sua disposição de ser candidato, Bolsonaro vem questionando a confiabilidade da urna eletrônica.

Mesmo no grupo mais próximo do presidenciável, há divergências sobre o assunto.

Nesta terça (18), o vice na chapa de Bolsonaro, general Hamilton Mourão (PRTB), negou com veemência um boato disseminado pelo filho do presidenciável, vereador Carlos Bolsonaro, sobre fraude nas urnas eletrônicas.

Durante palestra de Mourão na Associação Comercial de São Paulo, um espectador perguntou se os códigos de segurança das urnas haviam sido enviados para a Venezuela.

O boato foi compartilhado pelo filho de Bolsonaro em suas redes sociais nesta terça-feira (18).

"Não [é verdade]. É fake. Isso aí é fake news, lógico. Minha gente, pelo amor de Deus. Os coitados dos venezuelanos não tem nem o que comer, pô", disse o general.