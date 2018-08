Rosinha incia caravana em campanha por Lula no Paraná

Narley Resende

O ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT), candidato ao governo, retoma nesta quarta-feira (8) uma caravana por municípios do Interior do Paraná. A viagem por nove cidades do Centro-Sul dará continuidade à pré-campanha presencial do petista. A caravana começou em 10 de julho e passou pelo Norte, Norte Pioneiro, Noroeste, Campos Gerais e Oeste do Estado.

O PT lançou chapa pura, sem coligação, com Anaterra Viana (PT) na vice. Apesar disso, a campanha petista conta um dos maiores tempos de TV e rádio no programa eleitoral (1 minuto e 11 segundos) entre os dez candidatos ao governo.

O Fundo Especial de Financiamento de Campanha do PT, em razão de ser o partido que elegeu uma das maiores bancadas da Câmara Federal em 2014, também está entre os maiores do país (R$ 212.097). O valor repassado ao Diretório Estadual do Paraná não foi informado. Entretanto, Rosinha já havia adiantado que utilizaria os recursos de sua campanha para defender a liberdade e a preservação dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República, preso em Curitiba desde o dia 7 de abril.

