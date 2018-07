Roteiros europeus fora do padrão

A Latitudes (www.latitudes.com.br), pioneira no conceito de viagem de conhecimento no Brasil, lança três roteiros para os que querem sair do tradicional, apresentando destinos europeus através de novos olhares. Um hotel sobre trilhos na Rússia e os segredos das lendas sobrenaturais da Romênia, como o Príncipe Vlad - que inspirou a criação do personagem Drácula, de BramStoker - estão entre as novas propostas.

Hotel sobre os trilhos na Rússia: Com dimensões continentais, a Rússia abriga um universo cultural imenso, com uma infinidade de costumes e tradições. De 5 a 16 de setembro, a Latitudes vai a bordo da Transiberiana, a mais longa rede ferroviária do mundo, que conecta a Rússia europeia com as províncias do extremo oriente do país. Com 9.289 quilômetros, a ferrovia passa por oito fusos diferentes. O percurso será feito a bordo do elegante Golden Eagle, um verdadeiro hotel sobre os trilhos, com acomodações confortáveis, gastronomia e serviços de alta qualidade. Entre os destaques do trajeto de Ulan Bator a Moscou estão as históricas igrejas Ortodoxas da Rússia, a Cidade Proibida, a Grande Muralha e o 708 ArtDistric, em Pequim. Um passeio de barco pelo Lago Baikal e pelo rio Ienisséi, na Sibéria, complementam a viagem.

Música clássica na Suíça: Lucerna é a porta de entrada para a Suíça central e tem um calendário de eventos extenso, com grande destaque para os musicais. De 1 e 9 de setembro, a Latitudes convida os viajantes a se surpreenderem com o Festival de Música Clássica da cidade, que tradicionalmente reúne as mais respeitadas formações musicais do mundo. As principais apresentações acontecem no Centro de Convenções e Cultura, um dos marcos da arquitetura local. O centro medieval de Lucerna tem mais de 700 anos e é um dos destaques, repleto de construções decoradas por afrescos centenários. Além da parte cultural, a Latitudes acrescenta toques de aventura com a visita ao Monte Titlis, que fica a mais de três mil metros de altitude. Uma das atrações do Titlis é a Cliff Walk, uma ponte suspensa a 500 metros do chão, considerada a mais alta do tipo na Europa.

História e lendas sobrenaturais na Romênia: Antiga província romana, lugar de colônias saxãs e marcada por séculos de domínio Turco-otomano, a Romênia aguarda os frutos de uma cultura que se desenvolveu sob a égide de uma violenta resistência ao império otomano. Diversas lendas e contos deram forma às crenças populares. Figuras como Conde Drácula, “o Empalador”, marcam tanto os livros de história quanto os contos vampirescos. De 7 a 19 de outubro, o historiador Saulo Goulart vai desvendar os mistérios desse destino singular. Entre os destaques do roteiro está Sighisoara, cidade medieval fundada por saxões durante o século XII e uma das mais belas e bem preservadas do período em toda a Europa. É ali que está a famosa Casa de Drácula. Já Brasov, é a mais importante cidade medieval e a mais visitada da Romênia. Mais informações: 11-3045-7740

