Da Redação Bem Paraná com sites

A Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Contorno Sul de Curitiba, está bloqueada perto da Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, por causa de uma ação policial. No final da manhã, uma dupla roubou um carro no Pinheirinho, foi perseguida pela PM e acabou trocando tiros com os policiais. Eles morreram no confronto. O Contorno ficou bloqueado.

