'Roubaram nosso torcedor', diz técnico do River sobre final em Madri

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mudança do local da final da Copa Libertadores da Argentina para Madri, na Espanha, irritou o técnico Marcelo Gallardo, do River Plate. A partida contra o Boca Juniors está marcada para o domingo (9).

"Vamos lembrar disso como uma total vergonha. Hoje não podemos fazer nada, iremos jogar o jogo. Mas roubaram nosso torcedor. Hoje fomos nós, a torcida do River. Talvez amanhã sejam outros. Não importa a camisa", esbravejou Gallardo no último domingo (2), após vitória por 3 a 1 sobre o Gimnasia y Esgrima La Plata.

A segunda partida da final da Libertadores aconteceria no estádio Monumental de Núñez, casa do River Plate. No entanto, após ataque de torcedores ao ônibus do Boca, a Conmebol alterou o local da partida, buscando maior segurança.

Com a nova decisão da entidade sul-americana, o duelo será disputado no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Gallardo categorizou a decisão da Conmebol como "absurda".

"A Conmebol já tomou a decisão, não dá para mudar, por mais absurda que seja', afirmou Gallardo. "Isso só nos dá mais força para querer vencer. Este talvez seja um dos momentos mais difíceis, quando se perde um mando de campo. Perdemos muito", completou.

No jogo de ida, no estádio do Boca, as duas equipes empataram em 2 a 2.