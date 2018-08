Roubos de eletrônicos em viagens: dicas de proteção

Da Redação Bem Paraná

Já pensou estar viajando e ter o celular ou a câmera fotográfica roubada? Atualmente, essa situação não é muito incomum, mesmo em países de primeiro mundo. Um exemplo é a Inglaterra que, segundo uma estimativa do governo britânico, tem mais de 400 mil telefones celulares roubados por ano, uma média de mais de mil roubos por dia. Uma das alternativas para os turistas, diante destes incidentes, é a contratação de seguros específicos para equipamentos.

De acordo com a ComparaOnline, marketplace de comparação de seguros e créditos, é possível ter a proteção adequada às necessidades. Seja a trabalho ou passeio, a verdade é que muitos turistas levam pelo menos câmeras fotográficas e celulares para viagens ao exterior e não se preocupam com a possibilidade de eventuais roubos.

“No Brasil, é comum que as pessoas contratem proteções para seus equipamentos por conta dos altos índices de criminalidade do país, e quando vão viajar para países com baixas taxas de criminalidade acham que estão imunes a essas situações. Porém, isso é muito comum de acontecer no exterior e os brasileiros precisam se atentar”, explica Paulo Marchetti, CEO da ComparaOnline no Brasil.

Para ter as proteções, é preciso contratar um seguro viagem comum e, por meio dele, adquirir um upgrade de proteção para roubos e furtos de eletrônicos.

Informações necessárias para a contratação do upgrade de seguro viagem

Verifique as regras de cada seguradora

Os seguros não seguem as mesmas regras para este tipo de proteção. Para incidentes de roubo e furto com aparelhos eletrônicos. Duas seguradoras oferecem essa cobertura:

Intermac

Seguro cobre apenas equipamento eletrônicos comprados durante a viagem. Ex.: notebook, tablet, agenda eletrônica, reprodutor de música, smartphones, câmera fotográfica, gps e filmadora. Os upgrades estão disponíveis para coberturas de $1000 até $5000 dólares. O reembolso é do valor total do produto na Nota Fiscal, sem ultrapassar o valor total da cobertura adicional contratada.

April

Seguro cobre apenas notebooks e smartphones com até 1 ano e 6 meses de uso. Os upgrades estão disponíveis para coberturas de $1000 até $5000 dólares. O reembolso é de 60% do valor do produto na Nota Fiscal, sem ultrapassar o valor total da cobertura adicional contratada.

Contrate a proteção juntamente com o seguro viagem

upgrade deve ser adquirido no momento da contratação do seguro viagem. Encontre as empresas que tenham essa opção e, antes de concluir a compra, o usuário poderá encontrar as opções de upgrade.

Documentos necessários para reembolso

Para acionar o seguro é necessário fazer um boletim ocorrência no próprio local do incidente e apresentá-lo junto a nota fiscal do produto na hora de solicitar o reembolso.

Além dos danos materiais, vale também ter atenção com os arquivos que ficam armazenados nos aparelhos! Não existe seguro que pague as fotos incríveis daquela viagem de férias ou os arquivos importantes de negócios que acabam se perdendo junto com os equipamentos roubados ou furtados. Dessa forma, é aconselhável sempre ter um backup em serviços de armazenamento de dados em nuvem, que permitem recuperar e acessar conteúdos, mesmo que seja feito em outros aparelhos eletrônicos.