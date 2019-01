Roupas esportivas no trabalho: veja dicas de uso

Não é de hoje que o sport wear está cada vez mais integrando-se com a moda. A prova viva que firma esse flerte entre o street style e o universo esportivo é a tendência das bermudas ciclistas, a calça jogging, e as listras laterais que andam compondo até os looks de alfaiataria.

Rachel Toyama, stylist fundadora do Paraíso Feminino, preparou dicas sobre como incluir as peças que possuem DNA esportivo e casual de maneira fashionista, em produções elaboradas que se adéquam a variadas ocasiões. “Vários produtos que serão tendência no verão já podem ser encontrados no Paraíso Feminino. Estamos sempre em busca de ótimas lojas para garantir variedade e o maior número possível de opções em cada categoria. Nós oferecemos mais do que simplesmente encontrar o melhor produto pelo melhor preço, nós oferecemos uma experiência completa de compra e super atual”, finaliza a empresária.

O estilo é também definido como Athleirure. A palavra estranha e pouco conhecida é a combinação de athletic (atleta) com leisure (lazer). Mais autoexplicativa impossível, essa tendência traz as roupas da academia para o dia-a-dia sem a menor cerimônia.

A regra é combinar conforto e a liberdade de movimentos em looks não apenas para praticar exercícios físicos, mas também para andar pela cidade, almoçar fora, buscar as crianças na escola, frequentar eventos sociais e, porque não, trabalhar no escritório.

Look de trabalho cheio de personalidade

Com composições corretas é possível quebrar a monotonia da rotina e modernizar o look trabalho com uma peça inusitada como a calça com listras laterais. A dica é mesclar a peça esportiva com itens clássicos que garantem o equilíbrio e a formalidade no resultado final da produção.

O blazer com certeza será um aliado nessa missão. Combinações em cores sóbrias, como a calça preta com listras laterais brancas associado a uma camisa social branca e um blazer estruturado e acinturado arrematado com scarpin de couro, farão com que o conforto das quadras vá para o office.

Looks



Look casual confortável e estiloso

Transforme o visual com a bermuda ciclista

Não há motivos para ter medo em aderir à bermuda ciclista em momentos descontraídos. Aposte em modelos de bermuda colorida, em nuances neon ou até mesmo com estampa animal print.

Experimente harmonizar a bermuda da vez com outros hits do momento, que criam produções autênticas e carregadas de informação de estilo como a t-shirt larga com dizeres divertidos, tênis sneaker e finalize com a bolsa de palha que está com tudo nesta estação.

Looks noturnos com muita autenticidade