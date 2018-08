Roupas íntimas e delicadas merecem cuidado redobrado. Veja como cuidar

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As roupas intimas são fundamentais no guarda-roupa. Por serem especiais e delicadas, essas peças merecem ser cuidadas com muito zelo e carinho, para que tenham mais durabilidade e mantenham a beleza.

Como ficam em contato direto com regiões do corpo feminino, que são sensíveis a infecções, a correta higienização da peça faz toda a diferença para a saúde. Uma limpeza malfeita pode permitir que fungos e bactérias se acumulem nos tecidos, elevando os riscos de corrimentos, infecções, irritações e alergias. Para entendermos melhor quais são os cuidados necessários com lingeries, biquínis e maiôs, entrevistamos Cristiane Ayres, Gerente de P&D da Casa KM— marca especializada em produtos de limpeza e higiene —, que enumerou algumas dicas muito importantes:

1 – O primeiro passo é ter em mente que as roupas íntimas sempre devem ser lavadas separadamente das demais peças. O mesmo vale para roupas íntimas femininas, que devem ser separadas das íntimas masculinas.

2 – Não é indicado o uso de alvejantes ou produtos muito alcalinos. O ideal é que seja um lava-roupas líquido específico como o lançamento da Casa KM, Intimiss, preservando as cores e elasticidade dos tecidos.

3 –Peças íntimas podem ser lavadas no chuveiro, mas não se deve deixar para secar no box pois o ambiente úmido do banheiro é um local propício para a proliferação de fungos e bactérias.

4 – Todas as peças íntimas devem ser colocadas para secar em local arejado e, de preferência, distantes de locais que acumulem poeira. Pode-se colocar na secadora, apenas fique atento ao que diz na etiqueta da peça.

5 – Peças com tecidos mais delicados como seda ou aro no bojo do sutiã, devem ser lavadas à mão, sem deixar resíduos de lava-roupas.

6 - É importante dizer também que não se deve torcer peças íntimas, basta apertá-las para retirar o excesso de água. Torcer pode danificar os tecidos.

7 – Também é essencial que o lava-roupas líquido usado na lavagem seja específico para este tipo de roupa, como o Intimiss da Casa KM. Isso porque são testados dermatologicamente, não agridem os tecidos, preservando e conservando as peças, inibe o desenvolvimento de bactérias e pode ser usado para roupas delicadas, biquínis e lingeries.