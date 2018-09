RR tem empate quíntuplo para Senado, e Jucá na berlinda, segundo Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (18) aponta para um empate técnico entre cinco candidatos ao Senado em Roraima.

Mecias de Jesus (PRB) aparace numericamente à frente com 30% das intenções de voto, seguido de Angela Portela (PDT) e Chico Rodrigues com 29%.

Romero Jucá parece numericamente em quarto lugar com 28%, seguido de 25% das intenções de voto de Luciano Castro (PR). A pesquisa tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

Na sequência aparecem Pastor Isamar (PSL) com 10%, Júlio Martins (PTB) e Christian Santos (Patri) com com 3%, Rudson leite (PV) com 2% e Lourival (PSTU) com 1%.

Brancos e nulos somam 12% para a primeira vaga e 19% para a segunda vaga ao Senado; 24% dos eleitores informaram não saber em quem vão votar.

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa ouviu 812 eleitores de Roraima entre os dias 13 e 16 de setembro. O registro no TRE é RR-03455/2018 e no TSE é BR 8208;07549/2018.