Rua André de Barros começa a receber pintura para corredor exclusivo

A Prefeitura de Curitiba anunciou, nesta semanam que trechos das ruas André de Barros e Alfredo Bufren/Amintas de Barros, no Centro, ganharão faixas de circulação exclusivas para o transporte coletivo. A implantação segue projeto que, neste ano, começou pela Rua General Mário Tourinho, no bairro Seminário.

No Centro, o trabalho começou pela André de Barros, onde a faixa de circulação exclusiva para ônibus terá extensão de 500 metros. Localizada ao lado direito da via, a faixa exclusiva começará no cruzamento com 24 de Maio, na Praça Rui Barbosa — de onde saem ônibus com destinos diversos — e vai até a Rua Desembargador Westphalen.

O serviço de nova sinalização começou a ser executado nos próximos dias por equipes da Superintendência de Trânsito (Setran). “A perspectiva é que a faixa exclusiva comece a valer na André de Barros a partir de 4 de fevereiro, dependendo da evolução dos trabalhos de implantação”, explica a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

“Nos primeiros dias de adaptação, além da nova sinalização indicativa, agentes de trânsito estarão presentes para orientar os motoristas quanto à mudança na forma de circulação”, conta ela.