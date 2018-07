Ruas de Curitiba têm bloqueios por obras: veja onde estão

Da Redação Bem Paraná

O prefeito Rafael Greca esteve, na manhã de ontem, no canteiro de obras da Avenida Getúlio Vargas, no Rebouças, onde a via está sendo revitalizada. Nesta etapa, os trabalhos estão sendo feitos na pista da esquerda, no trecho entre as ruas Rockfeller e João Negrão. Esta é uma das obras que estão em andamento na cidade no momento, e que causam bloqueios de vias (parciais ou totais).

Nesta semana a Prefeitura também iniciou a fresagem e recape na Avenida Prefeito Omar Sabbag, no Jardim Botânico. Por isso, a Secretaria de Trânsito (Sertan) orienta aos motoristas para evitarem a região. O motorista que passar pela região do Jardim Botânico, próximo ao Viaduto do Capanema, deve procurar acessar a Avenida Comendador Franco, enquanto durarem as obras.

No Sítio Cercado também há obras. No bairro é feita a reciclagem de importantes via da região. Ontem, os trabalhos eram feitos na Rua Pérola do Oeste.

O trânsito também ficou parcialmente bloqueado na Rua Professor Ulisses Vieira, no santa Quitéria, por causa das obras de pavimentação.