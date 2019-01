Ruas de Curitiba voltam a receber serviços de asfalto e de sinalização

SMCS

A Prefeitura de Curitiba reiniciou nesta semana as atividades de pavimentação nas ruas da cidade. Nesta terça-feira (22/1) as equipes estão em quatro frentes de trabalho nos bairros Lindoia, Boqueirão, Orleans e CIC.

Na Rua Capitão João Zaleski, importante ligação com a Avenida Santa Bernardethe, no Lindoia, o serviço é feito numa extensão de 1.755 metros, entre a Santa Bernadethe e o fim da rua. No Boqueirão, na Rua Tenente Tito Teixeira de Castro, entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Professor João Soares Barcelos, são 610 metros.

Na Rua Virgínia Dalabona, no Orleans, o trabalho é executado numa extensão de 1.135 metros entre a Avenida Vereador Toaldo Túlio e o fim da rua. E na Rua Durval Leopoldo Landal são 795 metros, entre as ruas Marcos Antônio Malucelli e Pedro Aleixo, no bairro CIC.

As quatro vias fazem parte do conjunto de ruas de antipó que estão sendo revitalizadas desde 2018 devido a um convênios com o Governo do Estado. Com asfalto novo, as ruas que têm importantes equipamentos públicos ganham mais segurança, têm melhor trafegabilidade para os ônibus do transporte coletivo e consolidam importantes ligações viárias da cidade em regiões de grande adensamento populacional.

"Retomamos os trabalhos de pavimentação, após as férias coletivas das empresas prestadoras de serviços. Vamos prioritariamente executar a segunda capa e a sinalização das ruas começadas em 2018 que ficaram por terminar", declarou o prefeito Rafael Greca em seu perfil no Facebook. A prioridade estabelecida pelo prefeito é para que a cidade volte a ter o nível adequado de manutenção da malha viária.

A Rua Tenente João Gomes da Silva, no bairro Mercês, foi reciclada e receberá a segunda camada de asfalto. O serviço está sendo feito por equipe da Prefeitura e é garantido com recursos do Tesouro Municipal, a partir de pedidos que a administração recebe da população.