Rui Costa (PT) chega a 60% na Bahia, aponta Ibope

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O governador da Bahia e candidato à reeleição, Rui Costa (PT), cresceu dez pontos percentuais e chegou a 60% das intenções de voto na disputa pelo governo baiano, aponta o Ibope.

O candidato José Ronaldo (DEM), que na pesquisa realizada pelo Ibope em agosto tinha 8% das intenções de voto, oscilou negativamente e agora marca 7%.

João Henrique Carneiro (PRTB) têm 2% das intenções de voto e é seguido por Marcos Mendes (PSOL), Célia Sacramento (Rede), Orlando Andrade (PCO) e João Santana (MDB), todos com 1%.

Brancos e nulos somam 17% e outros 10% dos eleitores afirmaram não saber em quem vão votar.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Foram entrevistadas 1.008 pessoas em 61 municípios baianos entre os dias 15 a 17 de setembro.

A pesquisa foi registrada no TRE com o número 01723/2018 e no TSE com o número 03445/2018.

O nível de confiança utilizado é de 95%.