Rui Costa (PT) chega a 77% dos votos válidos na Bahia, segundo Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador da Bahia e candidato à reeleição, Rui Costa (PT), alcançou 77% das intenções de votos válidos e deve vencer a eleição já no primeiro turno neste domingo (7).

Seu principal adversário, José Ronaldo (DEM), alcança 17% dos votos. É seguido de João Henrique (PRTB) com 2%, além de Marcos Mendes (PSOL), Célia Sacramento (Rede), João Santana (MDB) e Orlando Andrade (PCO), todos com 1%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na disputa para o Senado, Jaques Wagner (PT) lidera com 33%. A segunda vaga é disputada por Irmão Lázaro (PSC), com 22% das intenções de voto, e Angelo Coronel (PSD) com 21% – ambos estão tecnicamente empatados.

Jutahy Júnior aparece em quarto com 13%, seguido de Jorge Vianna (MDB) de Comandante Rangel (PSL) com 4%, Fábio Nogueira (PSOL) e Marcos Maurício (DC) com 3%, Francisco José com 2%, Adroaldo dos Santos (PCO) e Celsinho Cotrim (PRTB) com 1%.

Contratada pela TV Bahia, afiliada da Rede Globo, a pesquisa entrevistou 2002 pessoas entre os dias 4 e 6 de outubro.

Foi registrada no TRE com o número BA-07427/2018 e no TSE. O nível de confiança é de 95%.