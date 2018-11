Rui Costa vota na Bahia e defende união em torno de Haddad

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Após enfrentar 1h20 de espera na fila, Rui Costa (PT), o governador da Bahia, votou na manhã deste domingo (7) no Colégio Duque de caixas, bairro da Liberdade, periferia de Salvador.

Acompanhado da mulher, de uma das filhas e de aliados políticos, Costa foi cumprimentado por militantes petistas. Em entrevista à imprensa, preferiu não fazer prognósticos do resultado. Segundo o Ibope, ele tem 77% das intenções de votos válidos e deve vencer no primeiro turno.

Costa ainda defendeu o presidenciável Fernando Haddad e disse acreditar que ele estará no segundo turno: "Vou me dedicar à campanha nacional, porque acho fundamental a gente eleger um presidente que seja amigo do Nordeste", afirmou.

Costa disse ainda que, no segundo turno, Haddad deve reforçar suas propostas para a área de segurança pública e irá procurar desconstruir boatos criados em torno do presidenciável petista para atrair eleitores evangélicos que migraram para a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).