Rússia é suspeita de ataques sônicos em embaixadas americanas, afirma TV

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rússia é o principal suspeito na investigação conduzida pelos EUA sobre uma misteriosa doença que atingiu funcionários nas embaixadas americanas em Cuba e na China, afirmou a rede de televisão americana NBC nesta terça-feira (11).

Evidências obtidas em comunicações interceptadas apontaram para o envolvimento das autoridades russas, em uma investigação envolvendo o FBI, a CIA e outras agências, informou o canal, citando fontes anônimas.

As evidências, no entanto, não são conclusivas o suficiente para que os EUA culpem Moscou publicamente, disse ainda o canal americano.

Em julho, autoridades americanas afirmaram que ainda investigavam os problemas de saúde constatados na embaixada em Cuba, que começaram em 2016 e afetaram 26 funcionários americanos e seus familiares.

A porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert, afirmou que "não detectamos quem ou o quê é responsável pelos ataques".

Sintomas incluem perda de audição, zumbido nos ouvidos, vertigem, dores de cabeça e fadiga, um padrão consistente com "lesão traumática cerebral leve", segundo fontes do Departamento de Estado.

O caso foi um dos motivos apontados pelo governo do republicano Donald Trump para diminuir o pessoal da representação em Havana e reverter a reaproximação da Casa Branca com o regime comunista, que havia sido iniciada em 2014 pelo democrata Barack Obama.

Em junho, o Departamento de Estado trouxe para os EUA um grupo de diplomatas baseados em Cantão, no sul da China, devido à preocupação de que pudessem estar sofrendo um problema semelhante a lesões cerebrais.

Os EUA creem que armas eletromagnéticas sofisticadas podem ter sido usadas sobre os funcionários, possivelmente em conjunto com outras tecnologias, informou a NBC.

O Pentágono está tentando reconstruir a arma, ou as armas, por meio de tecnologia reversa, incluindo testes em equipamentos e animais.

Parte do trabalho está sendo conduzida pelo programa de pesquisa de energia na Base Aérea de Kirtland, no estado americano do Novo México (sudoeste), onde o Exército possui lasers gigantes e laboratórios para testar armas eletromagnéticas, incluindo microondas.