Ryan Murphy, produtor de 'Glee', doa US$ 10 milhões a hospital que salvou seu filho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por ser produtor da série "Glee", o americano Ryan Murphy, 52, doou US$ 10 milhões (R$ 37 milhões) ao hospital infantil de Los Angeles, que salvou a vida de seu filho, Ford.

Murphy apresenta a história de seu filho com um post no Instagram. Ford foi diagnosticado há dois anos com um caso severo de câncer.

"Eu gostaria que você conhecesse Ford Theodore Miller Murphy. Hoje é um grande dia na vida dele e da nossa família. Dois anos atrás, esse doce menino inocente com uma gargalhada profunda e uma obsessão pelos 'Monster Trucks' foi diagnosticado com neuroblastoma, um câncer pediátrico frequentemente fatal", escreveu em seu post.

O tumor abdominal do tamanho de uma bola de tênis foi encontrado durante um check-up com o pediatra da criança, segundo Murphy. Após a descoberta, ele passou por uma grande cirurgia e diversos procedimentos. "Minha melhor metade, David Miller, foi uma rocha ao longo disso -forte, paciente e amoroso [e eu estava sempre um tremendo farrapo]", disse o produtor, citando o seu marido.

Com a doação ao hospital, o produtor deseja que outras crianças tenham a mesma sorte de seu filho. "Hoje, no hospital, estamos doando uma ala em homenagem à Ford, e nossa família está fazendo uma doação de US$ 10 milhões para que outras crianças possam experimentar o amor e o cuidado desta instalação excepcional. Nenhuma criança é rejeitada no Hospital Infantil. Estamos muito honrados e felizes por contribuir e encorajar todos que podem fazer o mesmo."

Segundo o site americano The Wrap, Murphy acaba de assinar um contrato de US$ 30 milhões com a Netflix para exibição de duas temporadas da série musical "The Politician", ainda sem data de estreia e outras duas produções.