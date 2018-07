Ryan Reynolds produzirá versão adulta de 'Esqueceram de Mim'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seria Ryan Reynolds o Macaulay Culkin mais velho? O estúdio 20th Century Fox o contratou para a produção de um filme de comédia que será uma versão adulta de "Esqueceram de Mim" (1990). As informações foram divulgadas pelo site americano de cinema Deadline.

O longa deverá se chamar "Stoned Alone" (drogado sozinho, em tradução livre), uma brincadeira com o nome do filme no qual será inspirado que, em inglês, leva o título de "Home Alone". Contratado como produtor, Reynolds também está cotado para protagonizar. O longa é dirigido por Augustine Frizzell e roteirizado por Kevin Burrows.

No filme, um jovem perde o voo para suas férias e decide aproveitar os dias de descanso em casa. No entanto, ladrões invadem sua residência e ele, sob efeito de drogas, precisa tentar driblá-los.

Em "Esqueceram de Mim", dirigido por Chris Columbus, o levado Kevin, interpretado por MacaulayCulkin, é esquecido em casa quando sua família viaja de férias. O sucesso em 1990 arrecadou uma bilheteria de US$ 500 milhões, o que levou à produção de outros dois títulos.

Ryan Reynolds é conhecido por sua atuação em "Lanterna Verde" (2011) e em "Deadpool" (2016). Em 2018 o ator esteve nas telonas com a continuação do filme da Marvel, "Deadpool 2".