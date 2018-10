Sabia que você pode cortar o cabelo de graça em salão de Curitiba e ainda ser solidário?

Mario Akira

No salão de beleza Lady&Lord do Shopping Mueller (Curitiba), duas profissionais oferecem corte de cabelo gratuito para quem deseja doar o cabelo para instituições que confeccionam perucas para mulheres em tratamento de câncer. A cabelereira Mariza Luz faz o corte de cabelo feminino e a Karina Kaori Koga corta cabelo masculino. O agendamento com as profissionais deve ser feito com antecedência, para atendimento de segunda a quarta-feira, no período da tarde.

Quem quiser doar os cabelos deve atender a alguns requisitos simples: é preciso que o cabelo tenha pelo menos 15 centímetros de comprimento e esteja seco. “São aceitos todos os tipos de cabelo, com e sem química. Após o corte, ele deve ser embalado em um saco plástico transparente para maior durabilidade”, explica a cabelereira Mariza Luz. Ela diz que é importante frisar que a ação vale durante o ano todo, e não apenas neste Outubro Rosa. Agendamento e mais informações: (41) 2111-8900.