Sabrina Sato afirma que pode estar no Carnaval

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida de quase seis meses, Sabrina Sato, 37, participou de uma aula de ioga na casa da Health Coach Vanessa Kryss nesta quarta-feira (1°), em São Paulo. Madrinha de bateria da escola de samba Gaviões da Fiel, de São Paulo, e rainha da Vila Isabel, Rio, a apresentadora da Record disse que pretende desfilar no Carnaval de 2019.

"Pensei: 'Se eu parar agora, e a força para voltar depois, né?' Claro que vou estar amamentando, não vou deixar de amamentar. O corpo tem que deixar como for. Meu retorno vai ser de forma natural, porque eu vou estar amamentando, me cuidando, a minha prioridade será a minha filha", disse Sabrina ao UOL.

O discurso da apresentadora do Programa da Sabrina vai de encontro à declaração dada em junho passado, quando ela afirmou que estava pensando em dar um tempo do Carnaval. "Quando você para, você é substituída. E quando é substituída, não volta, raramente acontece isso. Então, tenho que tomar essa decisão logo", disse à época.

Na segunda-feira (30), Sabrina disse que fica sem graça de fazer sexo com o noivo, Duda Nagle. "A bebê está aqui, vou falar: Dá licença, filha, que eu vou com papai?", questionou ela aos risos. O assunto foi abordado por Sato em seu canal no YouTube durante uma entrevista com Shirley Hilgert, do canal Macetes de Mãe.

Sato, no entanto, diz que ainda não se acostumou com a barriga e as posições. "Com essa barriga, você vira pra um lado, vira pra outra. Acrobacia, esquece", brincou. "Fico com vontade, mas na hora de fazer acho desconfortável. Qual a posição além da de ladinho. Existe outra?", completou.