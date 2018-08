Sabrina Sato comemora 27 semanas de sua gestação nas redes sociais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para comemorar as 27 semanas de sua primeira gravidez, a apresentadora Sabrina Sato postou neste domingo (26) uma foto com uma lingerie branca exibindo a sua barriga.

A sua primeira filha com o ator Duga Nagle, seu namorado. A apresentadora se mostra empolgada com a sua gestação e não esconde a sua alegria exibindo imagens nas redes sociais.

Sabrina também fez um comentário sobre a atual gestação. "Como passa rápido. Já estou com 27 semanas de gestação. E até agora me enrolo pra saber com quantos meses estou", escreveu a apresentadora.