Sabrina Sato diz estar desesperada com reta final da gravidez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal Sabrina Sato, 37, e Duda Nagle, 35, estão cada vez mais próximos do dia de nascimento da primeira filha. Com data prevista para o final de novembro deste ano, o parto ainda gera algumas dúvidas ao casal.

"Como está na reta final, você fica desesperada. 'Será que eu vou dar conta? Caramba, ela está chegando'", afirmou a apresentadora em evento da Pom Pom, marca da qual é embaixadora. "A responsabilidade é muito grande, de saber que você tem um ser que vai depender de você para sempre."

Ela conta que o casal tem se preparado para o grande dia com muitos livros de maternidade e vídeos disponíveis na internet. "Ela está viciada em partos e vídeos de bebês", brinca Nagle.

Segundo Sato, é importante para que os dois se acostumem com o momento do nascimento, uma vez que optaram pelo parto humanizado. "Vou tentar sem anestesia, da forma mais natural. Mas também estou aberta a outras coisas", ela diz. O nome da filha ainda não foi escolhido, mas o casal afirma que quer tomar a decisão antes do nascimento.

Questionada sobre uma possível pausa no trabalho, Sato respondeu que não pretende parar e que irá revezar as tarefas com o marido, uma vez que Nagle também está inserido em uma série de trabalhos.

"A gente se sente dividida. Eu não tenho muita escolha, tenho que voltar a trabalhar", ela diz. "[O nascimento] vai cair nas minhas férias, essa é a minha sorte. Como ela nasce no final de novembro, vou ter dezembro, natal réveillon... E depois ela já volta comigo."

Nagle contou na ocasião que a esposa teve apenas duas crises de choro por conta das mudanças hormonais, e reforçou que o relacionamento de ambos melhorou com a gravidez. Segundo a apresentadora, "os dois estão juntos para o que der e vier".