Sabrina Sato diz que 'fica sem graça' ao fazer sexo com o noivo na gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grávida de quase seis meses, a apresentadora Sabrina Sato afirmou, nesta segunda-feira (30), que fica sem graça ao fazer sexo com o noivo, Duda Nagler, durante a gestação. "A bebê está aqui, vou falar: Dá licença, filha, que eu vou com papai?", questionou ela aos risos.

O assunto foi abordado por Sato em seu canal no YouTube durante uma entrevista com Shirley Hilgert, do canal Macetes de Mãe. As duas falaram da importância do sexo durante a gravidez e que algumas mulheres relatam um aumento do apetite sexual durante a gestação.

Sato, no entanto, diz que ainda não se acostumou com a barriga e as posições. "Com essa barriga, você vira pra um lado, vira pra outra. Acrobacia, esquece", brincou. "Eu fico com vontade, mas na hora de fazer acho desconfortável. Qual a posição além da de ladinho. Existe outra?", completou.

Logo no começo da gravidez da primeira filha, Sabrina e Duda passaram por um susto, quando a apresentadora teve um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. A apresentadora contou em entrevista que chegou a pensar que perderia o bebê.

"No início, quando estávamos preocupados com o risco, eu me preocupava dessa instabilidade [hormonal] ser prejudicial à parte física, podia ter um descolamento. Mas, no geral, ela está muito bem, supertranquila e a gente está muito feliz. Temos brigado muito pouco", já havia afirmado Duda ao canal do YouTube

Sabrina e Duda estão noivos desde o início do ano, mas decidiram deixar a aguardada festa de casamento para depois da gravidez. Karina Sato, irmã e empresária da apresentadora, no entanto, afirmou ao portal UOL que não está descartada a ideia de realizar a cerimônia civil nesse período.