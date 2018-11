Sabrina Sato mostra decoração de quarto de filha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a dar à luz Zoe, Sabrina Sato, 37, mostrou detalhes do quarto que será de sua filha com o ator Duda Nagle, 35. O tema, como ela já havia divulgado em suas redes sociais na sexta (23), será de bailarina trapezista.

A decoração em tons pastéis guiados pelo rosa faz parte da linha Sabrina Sato Mom, da Grão de Gente, e se vale de bonecas de pano e bordados que mesclam temas de bailarinas e do circo.

Nesta segunda (26), a apresentadora fez uma homenagem a Zoe nas redes sociais e disse estar ansiosa por sua chegada. "Meu relacionamento com a minha filha começou dentro do meu ventre. Logo no início, quando descobri sua existência, ainda tinha algumas semanas e era frágil demais."

A gravidez foi considerada de risco e a apresentadora revelou anteriormente ter tido uma hemorragia e achado que tivesse perdido o bebê. Na publicação atual, ela alude a dificuldades que enfrentou ao longo desses meses.

"Mesmo com medo, não perdi minha fé. Pelo contrário, ela aumentou. Conversei bastante com ela, falei pra se segurar e tentar ficar comigo, que tudo ia dar certo. Toda vez que lembro do que passamos no início, me emociono."

A apresentadora disse estar ansiosa pela chegada de sua filha e que respeitará o tempo necessário para que a bebê se senta pronta para nascer. A gestação foi anunciada em abril e a previsão é a de que Zoe nasça no fim de novembro.

"Desde o começo a nossa relação foi a base de respeito, confiança e amor. E é assim que vai ser. Por isso, eu converso com ela e desejo que ela venha quando estiver pronta. Claro que to muito ansiosa pra sua chegada, mas me preocupo em respeitar o tempo dela, protegendo e cuidando pra que dê tudo certo sempre", disse Sabrina.

Na reta final, a gravidez da apresentadora foi um dos assuntos mais repercutidos ao longo do ano. Até mesmo Anitta brincou com a duração da gestação. "Menina, cadê esse bebê? Tô esperando esse parto há uns dois anos já [risos]", comentou a cantora em uma publicação de Sabrina no Instagram há duas semanas. Na sequência, a apresentadora respondeu: "Imagina a mãe aqui."