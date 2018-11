Sabrina Sato revela em seu programa que sua filha vai chamar Zoe

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira filha da apresentadora Sabrina Sato, 37, com o ator Duda Nagle, 35, certamente será a última na lista de chamada da escola.

Isso porque, conforme a própria Sabrina revelou em seu Programa da Sabrina deste sábado (20), o nome da rebenta não é lá muito favorecido alfabeticamente: Zoe.

Em um post publicado em sua conta no Instagram antes do anúncio, Sabrina ainda revelou ter levado sete meses até escolher o nome ideal: "Mia, Maria, Aurora, Matilda, Kira, Suri, Mina... todos meus amigos sabem que há muito, muito tempo antes de me tornar mãe eu já tinha a minha lista de nomes dos meus filhos anotados nos cadernos, diários", escreveu. "E quando chegou o momento para realizar esse sonho antigo eu acabei descobrindo que não era fácil nomear alguém".

"Demoramos mais de 7 meses e falamos desse assunto todos os dias. A lista tinha mais de 50 nomes e foi diminuindo. Depois de muitas conversas, sonhos e até discussões, escolhemos o nome da nossa primeira filha! Um nome curto para não precisar de apelido e com um significado lindo: "CHEIA DE VIDA", publicou Sabrina.

"Não é um nome muito comum, como muitos já imaginavam, mas é forte, feminino e original. E quero que a nossa _ _ _ seja muito feliz porque a gente já AMA ela mais do que tudo nessa vida", concluiu ela, fazendo mistério.

Depois do anúncio, em novo post, acabou falando novamente sobre a escolha. "Cheia de vida é assim que me sinto nesse momento tão lindo. E é esse o significado do nome que escolhemos para nossa primeira filha. Zoe significa vida, vivente, cheia de vida e nós já amamos a Zoe", escreveu a apresentadora.

Grávida de oito meses, a previsão é que Sabrina dê à luz no final de novembro, em um parto natural.