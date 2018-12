Sabrina Sato tem alta médica e deixa maternidade com Zoe e Duda Nagle

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sabrina Sato deixou nesta segunda-feira (3) a maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo, onde deu à luz Zoe, na última quinta-feira (29). Ela foi flagrada ao lado do marido, o ator Duda Nagle, e da bebê.

A criança nasceu com 3,360 kg, após a apresentadora ficar 24h em trabalho de parto. Desde o início da gravidez, Sabrina afirmou que desejava fazer um parto humanizado, mas não conseguiu a dilatação necessária e teve de recorrer à cesária.

Ela estava com 42 semanas de gestação. A bolsa estourou na tarde da última quarta-feira (28), por volta das 16h. Após o nascimento de Zoe, a apresentadora postou em seu perfil no Instagram um vídeo com vários momentos da gestação ao lado do marido.

"Zoe significa vida. O seu nome define quem ela é. Ela emana vida por todos os lugares onde passa. Espiritualmente ela traz a luz de Cristo de uma forma gentil e poderosa, assim como é sua própria presença", diz Sabrina no vídeo.