Sacha Baron Cohen estreia nova série satírica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canal Showtime anunciou uma nova série satírica do ator e comediante Sacha Baron Cohen. "Who Is America?" estreia nos Estados Unidos no próximo domingo (15).

Serão sete episódios -filmados secretamente no ano passado-, que vão abordar indivíduos de diversas origens.

No dia 4 de julho, dia da Independência dos EUA, Sacha Baron Cohen postou um vídeo do presidente Donald Trump o chamando de personagem de terceira categoria e dizendo para ele ir para a escola aprender a ser engraçado. O vídeo trazia a inscrição: "Ele está de volta. Como você nunca viu antes".

Criador e intérprete dos personagens sem noção Borat e Brüno, Cohen ainda protagonizará uma série histórica da Netflix, "The Spy".