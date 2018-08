Saiba como acompanhar o pedido da aposentadoria na internet

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É comum encontrar nas agências da Previdência pessoas que vão até o local simplesmente para saber se a aposentadoria ou quaisquer outros benefícios solicitados há dias ou semanas foram concedidos.

Esse deslocamento e a espera pelo atendimento são, na maioria das vezes, desnecessários.

A reportagem testou o serviço que informa a situação do benefício no site do INSS, o inss.gov.br, e verificou que o funcionamento é bastante simples. Após acessar a página principal, o segurado obtém a informação em quatro etapas, sem a necessidade de criar senha ou preencher longos cadastros.

Na tela, a opção "Consulta à situação do benefício" está no menu de serviços, à esquerda do usuário. O segundo passo é clicar em "Acompanhar pedido".

A terceira tela a ser aberta pedirá alguns dados do segurado, como nome completo, data de nascimento e número do CPF. É preciso seguir as instruções, como não usar pontos, vírgulas ou barras.

O número do benefício também será solicitado. Essa numeração está no protocolo entregue ao cidadão na ocasião do pedido no posto.

Depois de preencher todos os campos e clicar em "Visualizar", a situação do benefício será informada. Por exemplo, caso o requerimento tenha sido aprovado, a tela apresentará a frase: "Benefício concedido".

A consulta também pode ser realizada pelo telefone 135. A ligação não tem custo quando realizada de telefone público ou fixo.

Se a opção for o celular, o custo é o da ligação local. Ou seja, se o atendimento demorar, o usuário terá prejuízo.

Quem informou corretamente o endereço ao INSS também recebe a resposta por carta. Mas nesse caso, a espera é de 20 dias.