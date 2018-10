Saiba como fazer maquiagem para o Halloween

Da redação

Há quem odeie o dia das bruxas, comemorado no dia 31 de outubro em todo o mundo, mas há também aqueles que não perdem uma festa destas por nada deste mundo. Mas a festa tipicamente norte americana se tornou uma febre no Brasil, importada pela escolas de idiomas como forma de ensinar um pouco da cultura dos Estados Unidos. Para quem curte, o bacana é que, além de usar uma fantasia, pode escolher um um rosto diferente investindo em uma make up extravagante e mudando completamente o visual.

A maquiagem para Halloween feminina ou masculina e também para crianças é um dos detalhes mais legais do único dia do ano em que dá para realizar seu sonho de ser um super herói sem ninguém apontar e falar mal (e ainda tirar várias fotos legais). As meninas podem ir de maquiagem comum e com apelo noturno e com cores fortes e os meninos podem ir apenas com uma base para ficar com o visual mais pálido. Confira o passo a passo para montar um zumbi e outras sugestões de fantasias.

Zumbi Simples

1 Pele

Cubra todo o rosto, pescoço e colo (a região que ficar à mostra) com uma base em cor mais clara que a pele. Isso vai te dar o aspecto pálido que os morto-vivos possuem. Se a base não for sequinha, aplique pó compacto (também mais claro que sua pele) para fixá-la.

2 Sujeira

Lembre-se que a pele dos zumbis é suja, ou seja, nada de aparecer com o rosto impecável e com tudo no lugar. Com os dedos ou com a ajuda de um pincel, aplique tons de sombra marrom pelo rosto aleatoriamente, esfumando.

3 Ferimentos

Escolha locais em que você deve ganhar feridas e machucados. Nestes espaços do rosto, aplique um pouco de cola para cílios. Não abuse para não ficar exagerado e pouco realista. Espere ao menos quinze minutos para que seque. Nos locais em que colocou cola, passe um pouco de base mais escura.

Aplique também em outros locais para criar disformidade, mas também com cuidado. Imagine hematomas de pancadas e brigas e crie pensando nisso. Em cima da base escura passe um pouco de sombra vermelhe e roxa mais ao centro de cada mancha, para simbolizar a sua ferida ainda cicatrizando. Esfume bem para parecer mais real. Passe um pouco de gloss vermelho na ferida para ficar como se fosse sangue escorrendo.

4 Necrose

Espalhe um pouco mais com a cola seca em algumas partes, seguida de base e sombra roxa. Vai parecer que sua pele está caindo, como fica a dos zoombies em filmes. Dica: o melhor local para fazer esse tipo de mancha é na região das mucosas do rosto: próximo ao nariz, boca e olhos.

5 Olhos

Não se esqueça de marcar bem os olhos com sombra escura marrom, roxa ou vermelha. Esfume e espalhe bem para formar as olheiras sob os olhos. Se você é mulher, uma dica é esfumar o contorno dos olhos com sombra e lápis preto e ir puxando outro tom amarronzado ou arroxeado na região em volta dos olhos, bem borrado mesmo.

Sugestão: Use uma lente preta de circunferência grande ou então uma lente branca. As duas opções ficam bem legais! Mas para isso, é importantíssimo consultar um oculista para saber qual é o tamanho e curvatura de lente indicada para seu caso, para não correr riscos de saúde sérios.

6 Boca

Para ficar com aquele aspecto de morto, passe um batom arroxeado seco nos lábios e, em seguida, uma camada de pó compacto. O pó deixará os lábios com aquela aparência de ressecados. Com esse batom roxinho e com o gloss vermelho que você usou nos ferimentos, puxe riscos da boca em direção ao queixo, para simular sangue e podruras deixadas depois de ter mordido alguém. Você pode usar um pouco de sombra roxa, vermelha, marrom e até tons amarelados aqui também.

7 Cabelo

Sei que não faz parte da maquiagem de halloween, mas vale a pena lembrar: Não se esqueça de bagunçar seu cabelo! Se a intenção é ficar bem realista, molhe algumas partes do cabelo e passe bastante spray em outras para deixá-lo duro.

Se você é mulher, dá para deixar os fios soltos e esfregar contra um travesseiro para ficar bem trash mesmo, ou então fazer um rabo de cabelo bagunçado com mechas soltas desgrenhadas.

Outras ideias de personagens

Mulheres:

Personagem de Anime – Capriche nos cílios e use uma maquiagem que deixe os olhos maiores.

Carrie, a estranha – Um vestido longo, uma coroa e muito sangue – Está pronta sua fantasia de Dia das Bruxas

Noiva Cadáver – Você irá precisar de tinta azul.

Daenerys Targaryen – Game of Thrones – O cabelo platinado é a principal característica desse personagem.

Rainha de Copas – Alice no País das Maravilhas – Uma base com ótima cobertura para esconder bem as sobrancelhas. Uma peruca ruiva também é bem vinda.

Caveira Mexicana – Há várias formas de enfeitar essa make, o importante é que seja feito o buraco dos olhos e do nariz, além dos desenhos em todo o rosto, devendo a pele estar impecável.

Pop Art – Lembre-se de fazer riscos pretos fortes contornando os traços do rosto e de deixar a sobrancelha preta, bem traçada e preenchida.

Malévola – Olhos bem delineados, boca vermelha ou roxa e rosto bem contornado com base e pó.

Homens: