Saiba como preservar as unhas compridas que estão em alta entre as famosas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem acompanha famosas nas redes sociais, como a atriz Cleo, a irmã de Neymar, Rafaella Santos, e a cantora Rihanna, já percebeu que a moda agora é ter as unhas bem longas. Mas conse­guir essa proeza exige tratamento e cui­dado. Normalmente, as mulheres que adotam essa tendência usam unhas de gel ou de acrílico.

A esteticista Amanda Massari, 34, colocou as de gel há cerca de um mês. "Fica bem natural, a manicure co­la uma extensão na unha", explica. "No começo, demorei para me adaptar, fica­va difícil até fechar um botão", conta Amanda. Mas ela afirma que gostou do resultado e que agora não fica sem.

A manutenção deve ser feita de 15 em 15 dias, e a moda exige cuidados para não bater nem lascar as unhas longas. "Também é uma economia, porque não precisa mais fazer a unha toda semana", diz Amanda. "O legal é que você po­de deixá-la no formato que quiser: re­donda, quadrada ou pontiaguda. O gel aceita qualquer um."

Josiene Martins da Silva, manicure e especialista em arte de unhas do salão Pin Up, explica que tanto o gel quanto o acrílico podem deixar as unhas bem longas. "Ambas ficam compridas, a di­ferença é que a de acrílico é mais rápida de fazer. Em uma hora e meia, a cliente sai do salão pronta. Já as unhas em gel levam cerca de duas horas para ficar prontas", avisa.

O dermatologista Caio Lamunier ex­plica que as unhas de acrílico duram mais tempo. "A durabilidade e a prote­ção das unhas de acrílico são maiores e, portanto, danificam menos as unhas naturais. Entretanto, as feitas em gel têm o aspecto mais natural", orienta.

"As clientes pedem mais o formato 'balerine', ou bailarina, que são unhas quadradas, mas com as pontas afina­das", conta Josiene. "O outro formato mais pedido é o 'stiletto', bem pontiagu­do", explica a manicure.

Para conservar as unhas naturais, o segredo é tomar cuidado para não trau­matizá-las. "O contato com produtos químicos, como detergente, enfraquece as unhas. O mesmo acontece quando elas são usadas para abrir embalagens, por exemplo", orienta Lamunier. "Além disso, ter uma alimentação saudável e

evitar dietas muito restritivas é funda­mental para manter a saúde das unhas, que crescerão mais fortes."

COMO CUIDAR DAS UNHAS

Proteja suas unhas

Use luvas caso vá manipular produtos de limpeza ou realizar trabalhos manuais

Cuidado na higienização

- Limpar muito embaixo das unhas pode enfraquecê-las

- Evite bater, lascar e roer as unhas

- Evite o contato das unhas com produtos químicos

Como removedor de esmalte ou produtos de limpeza

- Lixe bem e deixe suas unhas sem lascas. Isso ajuda a evitar que elas quebrem

Na dúvida, consulte um médico

Procure um dermatologista para avaliar a saúde da pele em geral, pois problemas na pele e no cabelo podem refletir também nas unhas

Fonte: Caio Lamunier, dermatologista