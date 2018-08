Saiba como ter boca cintilante como as famosas Katy Perry e Rihanna

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Famosas como as cantoras Katy Perry e Rihanna, além da atriz Juliana Paes, adoram deixar os lábios em evi­dência. A moda agora é apostar em ba­tons e brilhos labiais que tenham bas­tante cintilância, como se tivessem pur­purina na fórmula.

"Eu me lembro de que os maquiadores começaram a pas­sar glitter por cima dos batons das mo­delos durante os desfiles de moda no Brasil e no mundo em 2016. A partir daí, a tendência saiu das passarelas e caiu no gosto da mulherada", diz o maquia­dor Davi Enge, do salão Creative Salon.

Segundo o especialista, boca bem cintilante combina com todos os tons de pele, e a orientação é apostar em suas cores favoritas. "Mas a preferência tem sido pelos tons de rosa mais fortes, passando pelo vermelho e chegando ao vinho", explica Enge.

A tendência, no entanto, não é acon­selhável para todas as ocasiões. "Não dá para usar esse tipo de batom no dia a dia", ensina. "Esse tipo de brilho fica show e dá um belo destaque, mas é uma aposta para festas, shows, eventos e, no caso das atrizes, premiações."

Com muitas opções no mercado, o batom pode ser encontrado com brilho suave ou mais intenso. Mas atenção: não é recomendado aplicar glitter por cima de batons comuns. Use apenas os indicados para a pele.