Saiba como transformar uma ideia em um produto

Transformar uma ideia em um produto ou serviço leva tempo e dinheiro. Entretanto, de nada adianta ter uma ideia genial se ela não resolve um problema real dos consumidores. É por isso que muitas empresas estão aderindo ao Proof of Concept Design (PoC Design), um laboratório experimental, com a utilização desta prova de conceito, para testar projetos e avaliar não apenas a sua viabilidade técnica, mas se os usuários desejam a solução e se estão dispostos a pagar por ela, antes de colocá-la no mercado. A Action Labs, empresa paranaense que trabalha com uma metodologia de modelagem de negócios, produtos e serviços inovadores, desenvolveu o PoC Design. “A inovação não é um momento de genialidade, mas um resultado de uma postura de negócios e de processos que tornam a empresa ´fértil` para inovação. É preciso criar rotinas e procedimentos que colocam a inovação no dia a dia da empresa. A experimentação, rápida e com custo relativamente baixo, pode virar uma rotina de negócios para empresas de todos os portes”, comenta o diretor criativo Paulo Renato Oliveira.

O processo de aplicação do PoC Design desenvolve-se em cinco etapas:

1. Imersão: É a fase da observação, do entendimento do projeto e pesquisa com consumidores. O primeiro passo é realizar uma profunda entrevista com quem seria o usuário do produto. As respostas e os insigts referentes a comportamento e reações geram um Mapa de Empatia, que consiste em reconhecer quem é o entrevistado.

2. Ideação: É a etapa de geração de alternativas para os problemas apontados na fase da imersão.

Durante a ideação, a proposta é pensar fora da caixa, apresentando ideias sem julgamento e sem limites, para que funcionem como dicas de insights coletivos.



3. Priorização: Nesta etapa, há a concentração de esforços para a resolução dos problemas. Uma ideia mais objetiva possibilita uma mensuração mais precisa dos resultados. Saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer.

4. Prototipação: Mais importante do que provar seu funcionamento, um protótipo de PoC deve trazer respostas. O consumidor realmente está disposto a adotar esta solução? A pagar por ela? Vai utilizar o produto no seu dia a dia? Qual o modelo de negócios mais adequado?

5. Teste: É a fase em que todas as ideias são colocadas à prova, não esperando que elas estejam certas, mas que levem mais perto da verdade. Os testes em uma Prova de Conceito devem ser sempre considerados como meio do caminho, e não fim. O retorno do teste deve ser de “próximos passos” e não de “deu certo” ou “deu errado”.

