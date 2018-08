Saiba datas dos lançamentos de Assassin's Creed, Fifa 19 e Resident Evil 2

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -A Warner Bros Games realizou nesta quarta (1°) a nona edição do WB Games Summit, evento em que a distribuidora apresenta as datas dos seus principais lançamentos no Brasil. Alguns dos títulos apresentados já tinham data para lançamento mundial, anunciadas durante a E3, em Los Angeles, Califórnia. Confira:

Megaman 11

Capcom - legendado em português

Lançamento: 2 de outubro

Plataformas: PS4 e Xbox One

Com mais de 130 franquias do Megaman, a Capcom ouviu o pedido dos fãs e criou uma continuação do jogo, bem diferente das duas última coletâneas lançadas. "Houve uma evolução gráfica na série, com personagens animados, efeitos especiais [...] O Megaman também terá mais velocidade", antecipou Fábio Santana, o Fabão, representante da produtora no evento.

Resident Evil 2

Capcom - legendado em português

Lançamento: 25 de janeiro de 2019

Plataformas: PS4 e Xbox One

O título foi originalmente lançado em 1998 e, em sua nova versão, terá um realismo de filme de terror. "Não é um simples remake do de 1998, é uma versão re-imaginada. Câmera over the shoulder, armas novas, dano visual", apresentou Fabão. A EA também se preocupou em desenvolver melhor a estrutura narrativa do game, para criar uma sensação intensa de imersão e realidade. O game foi escolhido pela crítica como o melhor lançamento da E3.

FIFA 19

EA - com narração em português

Lançamento mundial: 28 de setembro

Plataformas: PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360

O novo FIFA 19 traz a possibilidade de competir no campeonato europeu, tanto na Champions League quanto na UEFA Europa League Além disso, o modo de jogo está ainda mais refinado, com três novidades principais: sistema de toque ativo, táticas de jogo dinâmicas e customizáveis e finalização aperfeiçoada.

"O sistema de toque ativo muda a forma como você recebe, domina e passa a bola. Proporciona mais controle e fluidez, traz mais personalidade para o jogador. O grande lance é poder confundir o seu adversário em campo", diz Daniel Landi, gerente de Marketing da Warner.

Devil May Cry 5

Capcom - legendado em português

Lançamento nacional: Outono 2019

Plataformas: PS4 e Xbox One

O humano que combate demônios está de volta depois de dez anos desde o lançamento da última franquia. Os movimentos do protagonista parecem mais sutis e o gráfico, mais realista.

Battlefield V

EA - legendado em português

Lançamento nacional - 19 de outubro

Plataformas: PS4 e Xbox One

O Battlefield V retorna à segunda guerra mundial, mas para momentos pouco explorados por outros jogos: antes da entrada dos EUA no confronto. O Single Player deve ser permeado por histórias pessoais e mais humanizadas, contando a trajetória de soldados de diversos países que batalharam e morreram na guerra. O Multiplayer terá algumas novidades, como o modo operações, em que os confrontos acontecem em um ritmo extremamente acelerado, mais dinâmico e dramático. Outra novidade é a possibilidade de reviver seus parceiros de equipe sem, necessariamente, ser o médico do grupo. "É uma mecânica nova. Se você tem um companheiro agonizando, você poderá arrastá-lo e ajudá-lo a reviver", diz Ismael Crivelli, gerente de produto da Warner Bros Games.

Anthem

EA

Lançamento nacional: 22 de fevereiro

Plataformas: PC, Xbox One e PS4

Um RPG futurista em um mundo cooperativo, conectado e compartilhado. Essa é a premissa de Anthem, novo jogo da EA, criado pela BioWare. Cada jogador escolhe uma armadura, chamada de Javelin, que concede a ele poderes como força extrema ou a habilidade de voar e nadar por horas.

Assassin's Creed Odysseus

Ubisoft - dublado em português

Lançamento nacional: 5 de outubro

Plataformas: Xbox One e PS4

A Ubisoft está voltando ainda mais no tempo, para a Grécia Antiga. O novo título de Assassin's Creed traz novidades como a possibilidade de jogar com um homem, Alexios, ou com uma mulher, Kassandra. Ambos são filhos rejeitados de Leônidas, o que lhes concede verdadeiros poderes. Esse será o maior mundo da franquia até o momento e a ambientação foi feita com base em filmes e livros escritos sobre o período. Além disso, o storytelling será totalmente personalizado: cada decisão do jogador influenciará nos acontecimentos futuros e no mundo a seu entorno. Se as escolhas forem antiéticas, o jogo se encaminhará para um caminho mais duro, por exemplo.

The Division 2

Ubisoft - dublado em português

Lançamento nacional: 15 de março de 2019

Plataformas: Xbox One e PS4

O mundo distópico de The Division 2 é uma continuação do primeiro título. Com a infestação de um vírus mortal nos EUA, apenas Washington sobrevive em um ambiente caótico repleto de guerrilhas. O mundo criado para o jogo replica a capital dos EUA na escala 1x1. Ao final, a Ubisoft promete um conteúdo de endgame que fará a batalha valer a pena.

Just Dance 2019

Ubisoft - localizado em português

Lançamento nacional: 24 de outubro

Plataformas: PS4, PS3, Xbox One e Xbox 360

O jogo de dança da Ubisoft trás hits brasileiros na versão de 2019. Um dos apresentados no evento é o funk "bum bum tam tam", remasterizado. Outra novidade anunciada é que o campeonato mundial do jogo terá sua final no Brasil em 2019, no Rio de Janeiro.

Hitman 2

Warner Bros - Legendado em português

Lançamento: 13 de novembro

Plataformas: Xbox One e PS4

O conhecido Agente 47, um assassino de aluguel, terá novas missões e desafios mais realistas para cumprir. Com equipamentos de tecnologia avançada, o jogador poderá acessar um "modo instinto" para saber quais pessoas poderão atrapalhar seu objetivo.

Lego Supervilões

WB - dublado em português

Lançamento: 16 de outubro

Plataformas: Xbox One e PS4

No novo jogo da Lego, o personagem poderá criar o seu próprio vilão, escolher suas características e poderes e se juntar a um grupo barra pesada, ao lado de vilões como Coringa, Arlequina e Lex Luthor. Juntos, os vilões devem liberar todos os malvados de uma prisão de segurança máxima. Uma das propostas do jogo é trazer desafios didáticos, voltados também para o público mais jovem.