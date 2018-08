Saiba datas e horários dos debates na TV antes do primeiro turno das eleições 2018

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes do primeiro turno das eleições de 2018, mais 11 debates estão previstos para aconteceram na TV aberta. O primeiro, feito pela Band, aconteceu nesta quinta (9).

O próximo acontece na quinta-feira (16), produzido pela RedeTV. O último debate de presidenciáveis antes da votação de primeiro turno acontece em 4 de outubro, a três dias do pleito, com realização da TV Globo.

Folha de S.Paulo, UOL e SBT farão debates com candidatos ao governo de São Paulo e à Presidência nos dias 19 e 26 de setembro, respectivamente.

O evento com os candidatos à sucessão de Michel Temer (MDB) ocorrerá no dia 26 de setembro e terá duração de 1h45min: das 18h às 19h45. Será realizado no estúdio do SBT e terá mediação do jornalista Carlos Nascimento. O evento será transmitido ao vivo pelos veículos organizadores.

Folha de S.Paulo, UOL e SBT também organizam debate de concorrentes ao Palácio do Bandeirantes, em 19 de setembro, também nos estúdios do SBT e com mediação de Nascimento. Assim como no debate presidencial, haverá três blocos, com perguntas entre candidatos e de jornalistas.

Programe-se para os debates do 1º turno

9.ago - Band (presidenciáveis)

16.ago - Band (governo estadual)

17.ago - RedeTV (presidenciáveis)

24.ago - RedeTV (governo estadual)

9.set - Gazeta/Estadão (presidenciáveis)

16.set - Gazeta/Estadão (governo estadual)

19.set - Folha/UOL/SBT (governo estadual)

26.set - Folha/UOL/SBT (presidenciáveis)

28.set - Record (governo estadual)

30.set - Record (presidenciáveis)

2.out - Globo (governo estadual)

4.out - Globo (presidenciáveis)